Президент «Торпедо» Савин назвал бредом информацию об отстранении игроков из-за улыбок

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал отстранение игроков основной команды — Равиля Нетфуллина, Ильи Кутепова и Юрия Журавлева.

— Это внутренние процессы. Это решение тренера, — цитирует Савина «РБ Спорт».

— При Клотете этих игроков не будет в команде?

— Нельзя так говорить. Были примеры, когда игрок переходил в молодежную команду, тренировался там, но затем возвращался. Самсонов, Жажа. Ничего, бывает.

— С чем связано это? Они много улыбаются?

— Про улыбки — вранье, бред. Понятно, что после 1:5 сложно улыбаться. Все наши игроки — в том числе Журавлев, Нетфуллин и Кутепов — квалифицированные игроки. Но тренерский штаб имеет право принять решение о переводе в молодежную команду и принял его.