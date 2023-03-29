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Агент Селюк: «В России могут заплатить агентам не 1,1 миллиарда, а триллион рублей»

Алина Савинова
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Агент Дмитрий Селюк высказался об опубликованных Российским футбольным союзом (РФС) сведениях о сумме вознаграждений клубов РПЛ посредникам за 2022 год.

«Если агентам заплатили 1,1 миллиарда рублей, тогда были покупки в 2022 году на 13 миллиардов, но я этого не вижу. За эти деньги можно укомплектовать команду, которая даст бой «Зениту» за первое место. Надо просто брать не дорогих футболистов, а хороших, это не обязательно дорогой. Нужно, чтобы игрок был качественный и мотивированный. В России могут заплатить агентам не 1,1 миллиарда, а триллион, это же дело такое.
1,1 миллиарда рублей — неразумная стоимость для агентов. Купили Пиняева за 240 миллионов, там агент заработал, за Глушенкова переплатили, а кого еще приобретали российские клубы? «Краснодар» купил несколько человек миллионов на пять-семь. Не могу понять, откуда набирается такая сумма. «Динамо» никого не купило, «Сочи» тоже», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных клубами чемпионата России посредникам в прошлом году, составила 1 144 902 330,58 рублей, 1 047 539,63 долларов США и 23 027 935,47 евро. Больше всех агентских заплатили «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-v-rossii-mogut-zaplatit-agentam-ne-1-1-milliarda-a-trillion-rublei-239286/
Футбол
Дмитрий Селюк
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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