Селихов в среду пройдет обследование

Голкипер "Спартака" Александр Селихов пройдет медобследование завтра, 13-го февраля, в 8 утра. Об этом сообщили во время трансляции товарищеского матча красно-белых со словенской "Мурой" на сайте клуба.

Напомним, что игрок был заменен на 10-й минуте товарищеского матча против братиславского "Слована". 24-летний вратарь вынужденно покинул поле, уступив место в воротах Александру Максименко. Во время трансляции со ссылкой на пресс-службу сообщили, что Селихов был заменен из-за боли в спине.

Голкипер травмировался в мае, у него был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Из-за повреждения Селихов не попал в состав сборной России на чемпионат мира. В июле он начал тренироваться по индивидуальной программе, а в декабре - вернулся к полноценным тренировкам. В конце января стало известно, что игрок вернулся в общую группу.

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