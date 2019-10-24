Сегодня Виктору Прокопенко могло исполниться 75 лет

Сегодня исполнилось 75 лет со дня рождения известного советского и украинского тренера Виктора Прокопенко. Сообщения об этом сегодня опубликовали его бывшие клубы — «Ротор» и «Шахтер».

Сегодня исполнилось бы 75 лет Виктору Прокопенкоhttps://t.co/GBgYd4MWpU pic.twitter.com/JlaLw4AcDv — CК «Ротор» (@RotorOfficial) October 24, 2019

Виктор Прокопенко выступал за винницкий и херсонский «Локомотив», донецкий «Шахтер» и одесский «Черноморец». Вместе с «Черноморцем» он в 1974 году стал бронзовым призером чемпионата СССР.

Тренировал «Черноморец», «Ротор», «Шахтер» и московское «Динамо». Первый главный тренер сборной Украины. Под его руководством сборная сыграла первый матч в своей истории.

Сегодня, 24 октября, исполнилось бы 75 лет Виктору Прокопенко.



Легендарный игрок и тренер, влюбленный в футбол, честный и искренний человек с прекрасным чувством юмора — таким болельщики помнят Виктора Евгеньевича. pic.twitter.com/sWoyqDrpug — ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 24, 2019

Вместе с «Ротором» Прокопенко завоевал серебряную и бронзовую медали чемпионата России. С «Черноморцем» он дважды выиграл Кубок Украины и стал бронзовым призером чемпионата Украины, а также выиграл Кубок федерации футбола СССР. С «Шахтером» он дважды завоевал серебряные медали чемпионата Украины, выиграл кубок страны и впервые в истории клуба пробился в групповой турнир Лиги чемпионов. Тренер скончался 18 августа 2007 года.

— Виктор Евгеньевич навсегда останется в памяти волгоградских болельщиков, — говорится в сообщении официального сайта «Ротора». — Под руководством Прокопенко волгоградский «Ротор» завоевал бронзу чемпионата России, был в шаге от чемпионства в 97-м, успешно представлял страну на международной арене! Светлая память...

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