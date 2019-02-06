Сегодня состоится суд над Кокориным и Мамаевым. Что там будет

Сегодня, 6 февраля, в московском Тверском райнном суде состоится заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство о продлении срока заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского футбольного тренера Александра Протасовицкого. Заседание начнется в 12.00 по московскому времени.

8 октября 2018 года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Они избили водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталия Солвчука, а затем, в кофейне на Большой Никитской улице, – директора департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра "НАМИ" Сергея Гайсина.

В отношении Кокориных, Мамаева и Протасовицкого были возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Каждому грозит до семи лет лишения свободы.

11 октября обвиняемые были помещены в СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря. Кокорины, Мамаев и Протасовицкий не раз раскаивались в том, что совершили, однако срок их заключения под стражей был продлен до 8 февраля в виду того, что следственные мероприятия еще не завершены. Апелляции на нахождение в СИЗО удовлетворены не были.

Кокорин в преддверии сегодняшнего заседания вновь принес извинения – на этот раз "своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу". Он отметил, что его реакция на оскорбления со стороны потерпевших "была чрезмерной" и выразил готовность "загладить причиненный вред".

Максимальный срок содержания под стражей – 6 месяцев. Продление срока до 12 месяцев возможно, если речь идет об обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Хулиганство (а Кокорина и Мамаева обвиняют именно в этом) – тяжкое преступление. Однако годичное содержание в СИЗО возможно только в случае особо сложных уголовных дел.