Себастьян Дриусси: «Хочу вернуться в «Ривер Плейт». Впрочем, после нескольких дней тренировок это проходит»

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о том, что хотел бы вернуться в «Ривер Плейт».

— Во время каждого отпуска, когда я возвращаюсь в Аргентину, тысячи вещей приходят на ум, — приводит слова Дриусси El Intra Sports. - Я думаю, что хочу вернуться в «Ривер Плейт» и жить в Аргентине. Впрочем, после нескольких дней тренировок эмоции стихают и это проходит.

Когда я приехал в Россию, я был один, мне было довольно тяжело. Я не понимал язык, но понемногу приспосабливался.

В «Ривер Плейте» все было по-другому. Не только в матчах, но и на тренировках. У нас была огромная конкуренция. Ты мог забить три гола в матче, но если плохо выглядел на тренировках, то ты не играл. Вы должны тренироваться максимально хорошо, вы не можете расслабиться ни на секунду, потому что другие тоже хотят играть.