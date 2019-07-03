Себастьян Дриусси: "Единственное, что есть хорошего на сборах - это выходной день. Все остальные дни - сущий ад"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси прокомментировал сборы клуба в летнее межсезонье. По словам аргентинца, ему тяжело дается подготовка к сезону.

– Как прошли сборы?

– Это всегда тяжело, но так и должно быть, ведь закладывается основа для всего сезона. Единственное, что есть хорошего на сборах – это выходной день. Все остальное – сущий ад: бег, тренажерный зал, занятия на поле, на ногах словно гири по тысяче килограмм. Но это нормально. (Егор Бычков)

Полностью интервью Дриусси - скоро в "СЭ"