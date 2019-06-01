Защитник ЦСКА Георгий Щенников в третий раз стал отцом, информирует официальный сайт армейцев. Супруга футболиста Диана родила сына. Его рост – 54 см, а вес 3,75 кг.

– В семье Щенниковых уже есть сын Даниил и дочь Ульяна. Поздравляем с прибавлением в семействе и желаем здоровья и счастья! – сообщает пресс-служба ЦСКА.

В прошедшем сезоне 28-летний россиянин провел 24 матча за ЦСКА, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

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