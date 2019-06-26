Щенников пропустит до трех месяцев из-за травмы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о сроках восстановления защитника Георгия Щенникова​, который получил перелом лодыжки на одной из тренировок.

– Щенников пропустит два с половиной или три месяца. Шарлия пока провел только две тренировки, первое впечатление – положительное: агрессивно вступает в единоборства, неплохо играет головой, хотелось бы, чтобы лучше начинал атаки, но мы будем над этим работать.

– Правда ли, что в ЦСКА могут перейти Круговой и Лукас Сантос?

– Слухи комментировать не буду, потому что вы сами их распространяете. У нас есть обойма, есть две позиции которые, мы хотим усилить. Но названные вами игроки не имеют отношения к ним. (Гоша Чернов)

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