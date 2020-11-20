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Сайманов рассказал, когда «Рубин» определится с продлением контракта Тарасова

13:47

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал «СЭ», когда клуб определится с игроками, контракты которых истекают в конце 2020 года и летом 2021.

— Все будет определять Леонид Викторович. Мы пока не обсуждали с ним этот вопрос, — сказал Сайманов «СЭ». — У Тарасова контракт заканчивается 31 декабря, по нему тоже будет решать Слуцкий. Когда закончим матчи в этом году, он выскажет свое мнение, будем от этого отталкиваться.

А так, для меня Тарасов вообще суперпрофессионал. Очень хороший парень, для коллектива незаменимый. Такой дядька! Но решение будет принимать главный тренер. (Сергей Федоров)

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