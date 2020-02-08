Саво Милошевич: «Спартак» занимает видное место в российском футболе»

Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич перед началом матча против «Спартака» на Кубке Париматч Премьер назвал московскую команду важнейшей для чемпионата России.

— «Спартак», конечно, занимает видное место в российском футболе, этот факт неоспорим, — сказал Милошевич в эфире телеканала «Матч Премьер». — Когда я играл в «Рубине», всегда отмечал то мастерство, которое у них есть. Это очень сильная команда, без которой российский чемпионат не сможет обойтись.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Партизан».