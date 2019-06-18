Самый дешевый абонемент на матчи "Крыльев Советов" стоит меньше 4 тысяч рублей

"Крылья Советов" на своем официальном сайте представили абонементную программу на сезон-2019/20. Самый дешевый сезонный пропуск на игры самарцев стоит 3600 рублей.

По указанной цене их смогут купить болельщики, приобретавшие абонемент на домашние матчи команды в прошлом сезоне. Для новых болельщиков стоимость сезонных абонементов на ряд секторов составит уже 4 тысячи рублей.

Также реализуются и билеты особой льготной категории для детей и инвалидов I-II групп. Их цена составляет 2600 рублей. Самые дорогие абонементы – 18 тысяч рублей, включая автопропуск.

По итогам прошлого сезона "Крылья Советов" заняли 13-е место в таблице чемпионата России.