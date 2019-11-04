Самюэль Жиго: «Судья не назначил пенальти. Но мы проиграли не из-за него»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго после игры с «Арсеналом» (0:1) в интервью «СЭ» прокомментировал судейство в матче 15-го тура РПЛ.

— Мы плохо играли в первом тайме. А потом пропустили. У нас были возможности забить. Если бы что-то реализовали, то могли бы появиться шансы победить.

— Качество игры «Спартака» изменилось, если сравнивать с матчем против «Локомотива»?

— Уровень прессинга другой. «Локомотив» — команда, которая играет, атакует. Часто в чемпионате России низко играют в обороне. Сегодня был такой случай.

— Доменико Тедеско выпустил довольно необычный состав. Сейчас, после поражения, можно сказать, что эксперименты были оправданы?

— Мы играем всей командой. И проигрываем тоже. Эти ребята здорово работали на тренировках и заслужили свой шанс. Мы все играли не очень. Надо больше работать.

— Вы были очень недовольны, что судья не поставил на точку после вашего падения в конце матча.

— Да. Считаю, там был пенальти. Но мы проиграли не из-за судейства. Надо выигрывать самим. (Ярослав Сусов)

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