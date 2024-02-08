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8 февраля, 07:58

Салтыков: «О «Локомотиве» сейчас не думаю. Я все еще игрок «Крыльев Советов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков рассказал, что пока не думает о переходе в «Локомотив».

«Пока никак не начинал знакомство с «Локомотивом». Я все еще игрок «Крыльев Советов» и буду им еще до лета. Поэтому все мысли о моей нынешней команде, о том, как ей помочь удачно провести вторую часть сезона. О «Локомотиве» сейчас не думаю.

С Осинькиным тоже не общались на тему будущего перехода. Но он, как обычно, мотивирует продолжать работу — выходить на поле в каждой игре и доказывать свой уровень. Раньше от него была такая установка, и сейчас ничего не изменилось. Тем более я по-прежнему играю у него в «Крыльях», и он хочет, чтобы я продолжал прогрессировать и помогать команде побеждать. А про «Локо» мы особо не говорили», — цитируют «Известия» Салтыкова.

«Локомотив» объявил о покупке Салтыкова у «Крыльев Советов» 10 января. 19-летний россиянин проведет остаток сезона-2023/24 в самарском клубе на правах аренды.

В сезоне-2023/24 Салтыков забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 21 матче за «Крылья Советов».

Источник: https://iz.ru/1646596/aleksei-fomin/o-lokomotive-poka-ne-dumaiu
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Никита Салтыков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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