Салтыков: «О «Локомотиве» сейчас не думаю. Я все еще игрок «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков рассказал, что пока не думает о переходе в «Локомотив».

«Пока никак не начинал знакомство с «Локомотивом». Я все еще игрок «Крыльев Советов» и буду им еще до лета. Поэтому все мысли о моей нынешней команде, о том, как ей помочь удачно провести вторую часть сезона. О «Локомотиве» сейчас не думаю.

С Осинькиным тоже не общались на тему будущего перехода. Но он, как обычно, мотивирует продолжать работу — выходить на поле в каждой игре и доказывать свой уровень. Раньше от него была такая установка, и сейчас ничего не изменилось. Тем более я по-прежнему играю у него в «Крыльях», и он хочет, чтобы я продолжал прогрессировать и помогать команде побеждать. А про «Локо» мы особо не говорили», — цитируют «Известия» Салтыкова.

«Локомотив» объявил о покупке Салтыкова у «Крыльев Советов» 10 января. 19-летний россиянин проведет остаток сезона-2023/24 в самарском клубе на правах аренды.

В сезоне-2023/24 Салтыков забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 21 матче за «Крылья Советов».