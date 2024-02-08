Агент Руя Витории: «Тренер не будет доступен для нового проекта в ближайшие 3-4 месяца»

Агент Мохаммед Афзал, представляющий бывшего тренера «Спартака» Руя Витории, не исключил, что специалист может вернуться в чемпионат России.

«Руй Витория не будет доступен для нового проекта в ближайшие 3-4 месяца. Будет ли он летом готов к рассмотрению предложений из России? Посмотрим», — цитирует Metaratings.ru Афзала.

5 февраля Витория был уволен из сборной Египта, которую возглавлял с лета 2022 года. Египтяне под руководством 53-летнего португальца не смогли выйти в четвертьфинал Кубка Африки-2023. В 1/8 финала команда уступила ДР Конго (1:1, по пенальти — 7:8).