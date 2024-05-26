Сафонов является лидером по сухим матчам в чемпионате России в прошлом сезоне

В прошедшем чемпионате России вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев засушил только семь игр, заняв по этому показателю девятое место в лиге. Первым стал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, второе место при равенстве цифр поделили Александр Беленов из «Факела» и Александр Максименко из «Спартака»

Лидеры по сухим матчам в чемпионате-2022/23: