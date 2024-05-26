Акинфеев стал лидером по сухим матчам в чемпионате России

Сезон-2023/24 голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев завершил, добравшись до круглой отметки в 250 «сухарей» в чемпионатах России. Никому из преследователей вратаря пока не покорился результат 140 матчей на «ноль». Из действующих вратарей топ-10 входят игрок «Локо» Маринато Гильерме, футболист «Факела» Александр Беленов и голкипер «Динамо» Антон Шунин, а вот Сослан Джанаев, проведя всего три встречи за «Балтику», не смог подвинуть из десятки Владимира Габулова.

Лидеры по сухим матчам в чемпионате России: