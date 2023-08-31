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Сафонов считает, что Тюкавин мог бы заиграть в «Реале Сосьедад» вместе с Захаряном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что его футболист мог бы заиграть в испанском «Реале Сосьедад» вместе с полузащитником Арсеном Захаряном, который ранее выступал в составе бело-голубых.

«Могу ли я представить себе связку Захарян — Тюкавин в «Реал Сосьедаде»? Да без проблем! У нас в «Динамо» была лучше. Испанский чемпионат входит в пятерку лучших чемпионатов Европы. Косте бы подошла Ла Лига по игре. Как футболист он готов к выступлению в топ-5 чемпионатах. Если бы не было политических всех моментов...» — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Контракт 21-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2024 года. В августе появилась информация о том, что к Тюкавину проявляют интерес ЦСКА и «Зенит».

Источник: https://metaratings.ru/news/safonov-bez-problem-mogu-sebe-predstavit-svyazku-zakharyan-tyukavin-v-reale-sosedad-279379/
Арсен Захарян
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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Пари НН – Рубин
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Кр. Советов – Факел
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Краснодар – Спартак
 - : -
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