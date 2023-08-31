Сафонов считает, что Тюкавин мог бы заиграть в «Реале Сосьедад» вместе с Захаряном

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что его футболист мог бы заиграть в испанском «Реале Сосьедад» вместе с полузащитником Арсеном Захаряном, который ранее выступал в составе бело-голубых.

«Могу ли я представить себе связку Захарян — Тюкавин в «Реал Сосьедаде»? Да без проблем! У нас в «Динамо» была лучше. Испанский чемпионат входит в пятерку лучших чемпионатов Европы. Косте бы подошла Ла Лига по игре. Как футболист он готов к выступлению в топ-5 чемпионатах. Если бы не было политических всех моментов...» — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Контракт 21-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2024 года. В августе появилась информация о том, что к Тюкавину проявляют интерес ЦСКА и «Зенит».