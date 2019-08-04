"С небес - на землю". Биатлонист Вьюхин - о переходе Малкома в "Зенит"

Биатлонист сборной России Андрей Вьюхин поделился мнением о матче 4-го тура "Зенит" - "Краснодар", а также о переходе в петербургскую команду нападающего Малкома.

- Мне вообще нисколько не понравился поединок, - цитирует портал АСН "Тюменской арены". - Думаю, что пока игроки ещё не в лучшей форме. Впереди - длинный сезон, Лига чемпионов, и сейчас физически команда не на пике. Идет подготовка к ключевым матчам.

Со времен Халка таких приобретений как Малком не было. Плюс ему всего 22 года. Это Халк пришел в "Зенит" уже созревшим игроком. А так, переход из "Барселоны" в "Зенит", с небес на землю, это круто.

2 августа, форвард перешел из "Барселоны" в "Зенит"​. Контракт с бразильцем рассчитан на 5 лет. В прошлом сезоне 22-летний нападающий провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.

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