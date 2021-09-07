Тульский «Арсенал» подписал контракт с Камболовым

Тульский «Арсенал» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Русланом Камболовым.

???Руслан, добро пожаловать в «Арсенал»!



ПФК «Арсенал» подписал контракт с Русланом Камболовым.



Приветствуем Руслана Камболова и желаем успешной игры в красно-желтой команде!



Подробности ?https://t.co/55SGZwdGVj pic.twitter.com/4MK9IJuWrd — ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) September 7, 2021

Ранее 31-летний полузащитник выступал за «Локомотив», «Нижний Новгород», «Волгарь», «Нефтехимик», «Рубин» и «Краснодар». В составе сборной России Камболов провел 6 матчей.