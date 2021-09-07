Тульский «Арсенал» подписал контракт с Камболовым
11:30
Тульский «Арсенал» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Русланом Камболовым.
Ранее 31-летний полузащитник выступал за «Локомотив», «Нижний Новгород», «Волгарь», «Нефтехимик», «Рубин» и «Краснодар». В составе сборной России Камболов провел 6 матчей.
Дополнительная информация:
https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/ruslan-dobro-pozhalovat-v-arsenal-/
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