С ЦСКА требуют почти миллион комисионных за переход Гайча

Переход нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча в ЦСКА находится под угрозой из-за представителей футболиста, сообщает TNT Sports.

По информации источника, представители 21-летнего аргентинца не достигли соглашения в переговорах с российским клубом по комиссии и условиям контракта футболиста. По информации журналиста TNT Sports Кристиана Камино, агенты требовали комиссию в размере около 10 процентов от общей суммы трансфера. Сообщается, что «Сан-Лоренсо» готов отпустить игрока за 8,5 миллиона евро, таким образом, комиссионные должны составить около 850 тысяч евро.

По информации TyC Sports, ЦСКА продолжит переговоры с игроком несмотря на то, что предложение армейцев истекло 14 июля. Сообщается, что представители красно-синих пытались договориться с семьей Гайча, без участия агентов, однако попытка оказалась безуспешной.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах. Форвардом также интересуется «Брюгге». Контракт Гайча с «Сан-Лоренсо» действует до конца июня 2021 года, по информации аргентинских СМИ, футболист не настроен продлевать соглашение.