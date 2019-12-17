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Рыбус успешно перенес операцию

14:22
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Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус успешно перенес операцию, о чем сообщил на своей официальной странице в Twitter.

— Уже после операции, — написал Рыбус. —  После Нового года начнем с новыми силами.

Рыбус получил травму 10 ноября на разминке перед матчем 16-го тура с «Краснодаром».

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