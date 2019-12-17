Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус успешно перенес операцию, о чем сообщил на своей официальной странице в Twitter.

— Уже после операции, — написал Рыбус. — После Нового года начнем с новыми силами.

Рыбус получил травму 10 ноября на разминке перед матчем 16-го тура с «Краснодаром».

Juz po zabiegu , wszystko ?? ? Po Nowym Roku startuje z nowymi nowymi si?ami??? pic.twitter.com/dY1V4fZ6pA — Maciej Rybus (@maciej31rybus) December 17, 2019

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