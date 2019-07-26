Рыбус не ждет легкой жизни в матче с ЦСКА

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус в интервью "СЭ" прокомментировал предстоящий матч с ЦСКА в рамках третьего тура российской премьер-лиги.

– Когда-то вы говорили, что очень тяжело было играть против Халка и Промеса. Кто сегодня в премьер-лиге для вас самый неудобный соперник?

– Вандерсон, Влашич… По матчам за "Арсенал" запомнился Бакаев. Шустрый, с хорошим дриблингом. Сейчас из вингеров в отличной форме Бериша, в первом туре забил победный гол "Краснодару".

– Кстати, о Влашиче. Удивились, что ЦСКА все-таки удалось его сохранить?

– Честно говоря, даже не задумывался, уйдет летом Влашич или останется. Мне это не очень интересно. Хотя игрок классный, тут двух мнений быть не может. Умный, техничный. За таким всегда нужен глаз да глаз.

– Впереди дерби. Видели хоть один матч ЦСКА в этом сезоне?

– Только фрагменты. Теория, где подробно разберем соперника, состоится в пятницу.

– Стартовали армейцы не слишком убедительно.

– Да, проиграли в Самаре, могли и с "Оренбургом" упустить победу, если бы в концовке не спас Акинфеев. Но это ничего не значит. В воскресенье легкой жизни у нас не будет.

– Трудно не согласиться.

– Вообще-то в двух последних матчах мы обыгрывали ЦСКА. Надеюсь, и сейчас наберем три очка.

– Хотя для "Локомотива" начало чемпионата тоже складывается непросто.

– В Суперкубке против "Зенита" мы показали очень хороший футбол. Про матчи с "Рубином" и "Тамбовом" этого, к сожалению, не скажешь.

– Что ж стряслось?

– Знать бы! Серьезных проблем в игре вроде бы нет, все парни бьются на поле, но… Чего-то не хватает. Наверное, с первых минут надо действовать более агрессивно, лучше контролировать мяч. Ну и, конечно, бережнее распоряжаться голевыми моментами.

– Алексей Миранчук после матча с "Тамбовом" был самокритичен: "Второй тайм можно вычеркнуть из карьеры".

– Леша прав. Во втором тайме у нас вообще мало что получалось. Могли и не выиграть. "Тамбов" ведь прижал нас к воротам, создал несколько опасных моментов.

– Не ожидали такой прыти от дебютанта?

– Почему? Мы же разбирали его матч против "Зенита" в первом туре. Обратили внимание, что команда не играет на отбой. Наоборот – всё через пас! Так что недооценивать "Тамбов" точно не стоит. (Александр Кружков)

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