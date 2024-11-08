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Сегодня, 10:09

Наумов не считает сумму в 22 миллиона евро за Пиняева завышенной

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал новость о том, что стоимость 20-летнего нападающего клуба Сергея Пиняева оценили в 22,3 миллиона евро.

«Молодым и перспективным всегда назначают такие большие суммы, потому что считают, что он еще вырастет. У Пиняева большие, хорошие перспективы. Нет, это не большая сумма, нормальная. Это же не значит, что его сегодняшняя рыночная стоимость такова. Это перспективная стоимость игрока, который закрепится, поднимет свою планку мастерства. Я не считаю эту сумму завышенной», — цитирует Наумова Metaratings.ru.

Пиняев играет за «Локомотив» с января 2023 года. В составе команды он провел 69 матчей, в которых забил 11 голов и выполнил 10 результативных передач. Пиняев вошел в топ-100 самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Его стоимость оценили в 22,3 млн евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/naumov-ne-schitayu-summu-v-22-mln-evro-za-pinyaeva-zavyshennoi-420118/
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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Джон Кордоба

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 7
П
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Динамо Мх

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