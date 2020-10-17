«Ряд итальянских клубов высоко ценят Зобнина». Агент Камоцци — о главном трансферном активе «Спартака»
Агент Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой, в разговоре с «СЭ» рассказал, что к полузащитнику красно-белых Роману Зобнину проявляют интересы клубы из Европы.
— Кто на сегодняшний день является главным трансферным активом «Спартака»?
— Вообще, думаю, в ближайшие годы европейские клубы будут покупать игроков из чемпионата России. Это даст возможность молодежи проявить себя в РПЛ, из чего клубы извлекут дивиденды. Думаю, у ряда спартаковских футболистов будут предложения из Европы. Но, надеюсь, сперва они добьются успеха в составе «Спартака».
— Вы о Романе Зобнине, например?
— Вопрос по трансферам нужно задавать гендиректору. Мое мнение тут ничего не значит. Зобнин показал свой потенциал в матчах РПЛ и за сборную. Знаю, что ряд итальянских клубов высоко его ценят. Но как будет развиваться карьера Романа, зависит от него и руководства клуба. Если кто-то в Европе спросит мое мнение о нем, разумеется, оно будет исключительно положительным. (Артем Калинин)
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