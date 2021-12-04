Главный тренер «Спартака» Руй Витория после завершения матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1) рассказал, как отнесся к акции фанатов красно-белых.

— Что думаете об акции болельщиков?

— Не могу сказать, что я хорошо знаю ситуацию. Я думаю, что нужно это обсудить. Этого не должно происходить, мы играем для публики. Нужно понять, как это работает, чтобы такого не происходило. Я не хотел бы обсуждать вещи, в которых не очень разбираюсь.

Болельщики «Спартака» покинули стадион на 20-й минуте матча.

Ранее фанаты красно-белых объявили, что покинут трибуны на матче с «Ахматом» в знак протеста против ареста болельщиков ЦСКА после игры 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). Напомним, по итогу 12-ти фанатам «армейцев» на два года запретили посещение спортивных мероприятий.