«Это очень плохо». Джикия прокомментировал удаление Кофрие в матче против «Сочи»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об удалении защитника команды Максимилиано Кофрие в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (3:0).

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— Кофрие снова удалился. Как оценишь эпизод? У него уже три удаления за столь короткий период. Ты, как капитан и партнер по обороне, общаешься с ним персонально?

— Это очень плохо. Мы, безусловно, общаемся, общались и после «Наполи», первой игры, где он был удален. Объясняем ему, что у нас немного другой чемпионат, чем там, где он был. У нас, как мы сегодня видели, могут красную дать. Он пропустит дерби с ЦСКА, которое будет очень важной игрой после зимнего чемпионата. Но это уже случилось, это факт.

Кофрие нарушил правила в своей штрафной на Никите Бурмистрове, который убегал один на один.