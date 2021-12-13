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«Это очень плохо». Джикия прокомментировал удаление Кофрие в матче против «Сочи»

22:41
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об удалении защитника команды Максимилиано Кофрие в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (3:0).

— Кофрие снова удалился. Как оценишь эпизод? У него уже три удаления за столь короткий период. Ты, как капитан и партнер по обороне, общаешься с ним персонально?

— Это очень плохо. Мы, безусловно, общаемся, общались и после «Наполи», первой игры, где он был удален. Объясняем ему, что у нас немного другой чемпионат, чем там, где он был. У нас, как мы сегодня видели, могут красную дать. Он пропустит дерби с ЦСКА, которое будет очень важной игрой после зимнего чемпионата. Но это уже случилось, это факт.

Кофрие нарушил правила в своей штрафной на Никите Бурмистрове, который убегал один на один.

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Артем Калинин все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры