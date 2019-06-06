Рустам Минниханов – о Бердыеве: "Я футболом не занимаюсь"

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, принимающий участие в Санкт-Петербургском Международном Экономическом Форуме, не стал отвечать на вопрос корреспондента "СЭ" о Курбане Бердыеве​.

– Я футболом не занимаюсь, – сказал Минниханов.

Накануне казанский "Рубин" объявил об уходе Бердыева с поста главного тренера клуба. Позже в СМИ появилась информация о том, что специалист может остаться в казанском клубе.

"Рубин" в чемпионате России-2018/19 занял 11-е место. Бердыев возглавлял команду с 2001 по 2013 годы и с 2017 года. Под его руководством казанцы дважды стали чемпионами России (2008, 2009). (Егор Бычков)

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