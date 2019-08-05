Руслан Нигматуллин: "В будущем развернется борьба между Максименко и Сафоновым за пост номер один в сборной"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что голкиперы "Краснодара" и "Спартака" Матвей Сафонов и Александр Максименко смогут в ближайшее время поспорить за место в основе национальной команды.

- Думаю, в будущем развернется битва между Максименко и Сафоновым за пост номер один в сборной, - считает Нигматуллин.

– В будущем – это когда?

– На это потребуется пару лет. Пока они поборются в молодежке, а где-то через два года вполне реально увидеть их конкуренцию в сборной. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Нигматуллина