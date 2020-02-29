Руслан Нигматуллин: «Семин в свои годы сохраняет страсть к футболу и желание побеждать»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в интервью «СЭ» высказал мнение по поводу того, должен ли продолжить работу с командой главный тренер «Локо» Юрий Семин.

— Это уже третий президент «Локомотива», при котором работает Юрий Павлович, и тучи сгущаются постоянно, — сказал Нигматуллин. — Полный карт-бланш и уверенность в завтрашнем дне у Семина была, наверное, только при Филатове. Это был прекрасный тандем, который работал на благо клуба и болельщиков. Не секрет, что руководители хотят иметь ручных тренеров, которыми можно управлять, которые будут беспрекословно слушаться и подчиняться. Юрий Павлович не такой и никогда таким не был. Поэтому у него и возникают определенные профессиональные сложности.

Он видит футбол по-своему, с высоты большого опыта. Он видит, что с руководителями они говорят на разном языке. В данном случае Семин может только отвечать результатом, а результат в последнее время всегда был. Да, не получилось в Лиге чемпионов два года подряд. Попадание в Лигу чемпионов в третий раз подряд будет для «Локомотива» приемлемым результатом. И точно не будет поводом для увольнения.

Хотя, конечно, время идет, и Семин не становится моложе. Но в его защиту скажу, что в прошлом году я был на презентации его книги, мы пропустили по 50 грамм и, признаюсь, очень тепло пообщались. И меня поразило, что в свои почти 73 года он сохраняет ту же мотивацию, ту же страсть к футболу, желание побеждать. Сейчас многих ветеранов встречаешь, которые моложе его, а они уже успокоились, вспоминают обо всем с улыбкой. Юрий Павлович же совсем другой человек, он хочет побеждать постоянно. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Руслана Нигматуллина — здесь.