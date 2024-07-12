Аршавин — о закрытом формате проведения РПЛ: «Бизнес-модель нам не подходит»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил идею проведения РПЛ в закрытом формате.

«УЕФА против. Думаю, нам запретят. И кроме того, бизнес-модель нам не подходит. В закрытой лиге деньги в общий котел и делят, зарабатывают за счет спонсоров. А у нас футбол так или иначе дотационный», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Сезон-2024/25 в РПЛ начнется 20 июля.