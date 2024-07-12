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Сегодня, 14:30

Аршавин — о закрытом формате проведения РПЛ: «Бизнес-модель нам не подходит»

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил идею проведения РПЛ в закрытом формате.

«УЕФА против. Думаю, нам запретят. И кроме того, бизнес-модель нам не подходит. В закрытой лиге деньги в общий котел и делят, зарабатывают за счет спонсоров. А у нас футбол так или иначе дотационный», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Сезон-2024/25 в РПЛ начнется 20 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
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Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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