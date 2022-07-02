Нигматуллин: «Токсичность Дзюбы в Турции не прокатит. Турецкий футбол сразу его выплюнет»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о перспективах Артема Дзюбы в чемпионате Турции.

Ранее сообщалось, что Дзюбой интересуется «Галатасарай».

«Чемпионат Турции очень сложный. Там очень требовательные болельщики, поэтому заиграть Артему будет очень непросто. По моему мнению, Дзюба сейчас сдал, потому что стал медленнее, а футбол в Турции достаточно быстрый, агрессивный, импульсивный. Пусть у Артема все получится, но мне кажется, ему там будет нелегко.

Мы все знаем про токсичность Дзюбы — когда его не ставят, то у футболиста резко портятся отношения с тренером, Артем начинает откровенно ненавидеть специалиста и открыто это демонстрирует. Такая ситуация в Турции вообще не прокатит, турецкий футбол его сразу выплюнет. Турки — народ своенравный, в какой-то степени дерзкий и самолюбивый. Так что подобного отношения болельщики не потерпят со стороны футболиста», — приводит Metaratings слова Нигматуллина.

Последним клубом Дзюбы был «Зенит». Форвард покинул российский клуб в конце мая 2022-го. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с лета 2015-го. В общей сложности он провел за «Зенит» 249 матчей и забил 108 голов.