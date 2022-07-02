«Ахмат» подписал полузащитника «Чайки» Олейникова
«Ахмат» объявил о трансфере полузащитника «Чайки» Ивана Олейникова.
Контракт 23-летнего россиянина с клубом из Грозного рассчитан на один год с опцией продления еще на два года.
Олейников — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2021/22 он забил 26 голов и сделал 16 результативных передач в 35 матчах за «Чайку».
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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Краснодар – Факел
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|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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