«Ахмат» подписал полузащитника «Чайки» Олейникова

«Ахмат» объявил о трансфере полузащитника «Чайки» Ивана Олейникова.

Контракт 23-летнего россиянина с клубом из Грозного рассчитан на один год с опцией продления еще на два года.

Олейников — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2021/22 он забил 26 голов и сделал 16 результативных передач в 35 матчах за «Чайку».