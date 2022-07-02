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«Ахмат» подписал полузащитника «Чайки» Олейникова

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ахмат» объявил о трансфере полузащитника «Чайки» Ивана Олейникова.

Контракт 23-летнего россиянина с клубом из Грозного рассчитан на один год с опцией продления еще на два года.

Олейников — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2021/22 он забил 26 голов и сделал 16 результативных передач в 35 матчах за «Чайку».

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ФК Ахмат
ФК Чайка (Песчанокопское)
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