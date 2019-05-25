Руслан Нигматуллин: "Есть сомнения, что Левашов на целый миллион евро сильнее Максименко"

Бывший голкипер "Спартака"​ Руслан Нигматуллин в интервью "СЭ" признался, что не понимает желание красно-белых приобрести вратаря тульского "Арсенала" Михаила Левашова и, по всей видимости, отдать в аренду Александра Максименко.

– Поймете такой трансфер "Спартака"? – первый вопрос Нигматуллину.

– Честно говоря, не совсем. По-моему, Левашов только в одном компоненте превосходит Максименко.

– В чем же?

– Он опытнее. Михаилу 27 лет, а Александру – 21. Только в этом. А в остальном... Есть сомнения, что Левашов на целый миллион евро сильнее Максименко.

– На ваш взгляд, миллион евро за Левашова – слишком много?

– Дело не в этом. Левашов, может быть, стоит и два миллиона. Здесь же получается своеобразный обмен с доплатой. "Спартак" покупает вратаря за миллион и отдает бесплатно в аренду Максименко. Не знаю, не знаю... Не уверен в разумности такой сделки. (Виталий Айрапетов)

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