Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов после ничьей со "Спартаком" (1:1) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что Егор Сорокин достоин вызова в сборную России.

Напомним, в июне россияне в рамках отборочного турнира Евро-2020 встретятся с командами Сан-Марино (6 июня) и Кипра (11 июня).

– Вы окончательно переквалифицировались в центрального защитника, навыки опорника еще не забыли?

– Опорника не играл с первого круга. Тренер решает. Моя задача играть без ошибок, где бы он не поставил.

– Скоро объявят состав сборной на июньские матчи. Надеетесь, что учитывая вашу универсальность, он о вас снова вспомнит?

– Думаю, он и не забывает. Просто надо в каждом матче и на тренировках доказывать, что достоин. Любой игрок этого хочет и ждет.

– А Сорокин, как считаете, заслужил вызов?

– Я за него не буду говорить. Это дело тренера. Да, он много забивает и это очень классно. Считаю, он тоже достоин вызова в сборную. (Елена Григорьевская)

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