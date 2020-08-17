Российское антидопинговое агентство за полтора месяца проверило на допинг 12 футболистов РПЛ, включая Александра Кокорина, сообщает ТАСС.

Вместе с Кокориным в июне-июле были протестированы Никита Бурмистров и Антон Заболотный (все — «Сочи»), Кирилл Комбаров и Даниил Лесовой (оба — «Арсенал»), Игорь Коновалов и Денис Макаров (оба — «Рубин»), Константин Кучаев и Константин Марадишвили (оба — ЦСКА), Леон Мусаев («Зенит»), а также Николай Комличенко («Динамо») и Владимир Рыков («Урал»).

Всего с начала года РУСАДА протестировало 29 футболистов РПЛ (с апреля до середины июня из-за пандемии коронавируса тестирование спортсменов не проводилось). Вратарь московского «Локомотива» Маринату Гильерме и полузащитник этого клуба Рифат Жемалетдинов являются самыми тестируемыми футболистами 2020 года. Они в текущем году проходили допинг-контроль по два раза (в январе и в марте).

Самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством футболистами РПЛ в 2019 году стали нападающий московского ЦСКА Федор Чалов и защитник «Ахмата» Андрей Семенов. Они трижды проходили проверку на допинг.