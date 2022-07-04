В «Базеле» подтвердили желание вернуть Чалова

Руководитель пресс-службы «Базеля» Симон Вальтер заявил, что клуб обсуждает возможность возвращение нападающего Федора Чалова.

«Базель» и ЦСКА продолжают разговоры по поводу Чалова. Но очевидно, что ситуация не из простых. Федор отлично интегрировался, клуб и команда были бы счастливы, если бы он остался в Швейцарии, но, конечно, это вопрос, который должны урегулировать между собой два клуба. Кстати, какого-то настоящего прощания с Федором пока так и не было», — цитирует Вальтера «РБ Спорт».

24-летний форвард перешел в «Базель» на правах аренды в феврале 2022 года.

В минувшем сезоне Чалов принял участие в 16 матчах за швейцарскую команду во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.