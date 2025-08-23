«Рубин» и «Спартак» сыграют в рамках 6-го тура чемпионата России в субботу, 23 августа. Матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Рубин» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

23 августа 2025, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)

По итогам 5-ти туров РПЛ команда Рашида Рахимова набрала 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Красно-белые с 5-ю очками идут на 13-й строчке в чемпионате России.

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