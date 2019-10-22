«Рубин» пожелал Фомину здоровья

«Рубин» опубликовал в своем Twitter фотографию футболистов команды. На фото они держат баннер с надписью «Слава, выздоравливай». Ранее в больницу попал защитник казанцев Вячеслав Фомин.

До этого стало известно, что игрока перевели из реанимации в палату хирургического отделения. Футболист казанского клуба попал в реанимацию после матча молодежного чемпионата со «Спартаком» (0:1). Защитник неудачно столкнулся с соперником и получил болезненный удар коленом в бок. После игры его состояние ухудшилось, и врач команды вызвал игроку скорую помощь. Как оказалось, у Фомина случилось внутреннее кровоизлияние в брюшную область. Футболист был доставлен в реанимацию в критическом состоянии.

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