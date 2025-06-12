Агент Сулейманова: «Надеюсь, мы сможем договориться с «Ростовом»

Агент нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова Владимир Кузьмичев рассказал «СЭ» о переговорах с «Ростовом» по аренде футболиста.

«Пока рано говорить, что сделка с «Ростовом» — свершившийся факт. Есть еще определенный нюанс, который нужно до конца проработать. Контакт с «Ростовом» есть. Надеюсь, мы сможем договориться», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2024/25 25-летний Сулейманов провел за «Локомотив» 40 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.