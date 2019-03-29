"Рубин" погасил долги перед Караденизом

"Рубин" сообщил, что погасил долги перед бывшим футболистом команды Гекденизом Караденизом.

Ранее стало известно, что футболист обратился в РФС с жалобой на задолженность клуба по зарплате. Общий долг перед 39-летним футболистом превышал 60 миллионов рублей.

- Все выплатили, дело закрыто, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы клуба.

Карадениз покинул "Рубин" весной 2018 года и завершил карьеру игрока. Зимой 2019-го он обратился в РФС с жалобой на то, что казанский клуб не расплатился с ним полностью.