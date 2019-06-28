"Рубин" поблагодарил Домингеса и вспомнил его хет-трик "Локомотиву"

"Рубин" в своем Твиттере поблагодарил за игру в клубе экс-полузащитника Алехандро Домингеса, который ранее объявил о завершении карьеры.

– Одна из легенд нашей команды Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры! Спасибо за все!

Давайте вспомним один из его самых памятных матчей в составе "Рубина" в РПЛ – хет-трик в ворота "Локомотива" , – говорится в сообщении казанцев.

Домингес выступал за "Рубин" с 2004 по 2007 и с 2009 по 2010 гг. На счету аргентинца 98 матчей и 41 забитый гол в составе клуба.

Одна из легенд нашей команды Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры! 😢



Спасибо за всё, @Chori1708! ❤️💚



Давайте вспомним один из его самых памятных матчей в составе «Рубина» в РПЛ – хет-трик в ворота «Локомотива» 😍



pic.twitter.com/TjXJajFuuz — «Рубин» Казань (@fcrk) 28 июня 2019 г.

Алехандро Домингес завершил карьеру