"Рубин" поблагодарил Домингеса и вспомнил его хет-трик "Локомотиву"

"Рубин" в своем Твиттере поблагодарил за игру в клубе экс-полузащитника Алехандро Домингеса, который ранее объявил о завершении карьеры.
– Одна из легенд нашей команды Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры! Спасибо за все!
Давайте вспомним один из его самых памятных матчей в составе "Рубина" в РПЛ – хет-трик в ворота "Локомотива" , – говорится в сообщении казанцев.
Домингес выступал за "Рубин" с 2004 по 2007 и с 2009 по 2010 гг. На счету аргентинца 98 матчей и 41 забитый гол в составе клуба.
Одна из легенд нашей команды Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры! 😢— «Рубин» Казань (@fcrk) 28 июня 2019 г.
Спасибо за всё, @Chori1708! ❤️💚
Давайте вспомним один из его самых памятных матчей в составе «Рубина» в РПЛ – хет-трик в ворота «Локомотива» 😍
pic.twitter.com/TjXJajFuuz