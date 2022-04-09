«Рубин» — «Краснодар»: гости открыли счет в конце второго тайма

Нападающий «Краснодара» Сергей Волков отличился в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он открыл счет в конце второго тайма — 1:0.

Волков оббежал Илью Самошникова и катнул мяч мимо Юрия Дюпина.

Для 19-летнего футболиста это дебютный мяч в РПЛ.