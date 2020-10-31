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«Рубин» — «Арсенал»: не назначен пенальти в пользу гостей

15:25
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На 59-й минуте матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Арсенал» арбитр Василий Казарцев в еще одном ключевом эпизоде принял верное решение, не назначив пенальти в ворота хозяев поля.

В том моменте защитник казанской команды Карл Старфельт в своей штрафной площади без нарушения правил выиграл единоборство у Александра Ломовицкого. Оснований для наказания «Рубина» 11-метровым ударом не было.

Это подтвердили видеоассистенты Евгений Турбин и Алексей Воронцов, проведшие проверку эпизода и изучившие видеоповторы. (Александр Бобров)

Рубин — Арсенал Т

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