«Рубин» — «Арсенал»: не назначен пенальти в пользу гостей
На 59-й минуте матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Арсенал» арбитр Василий Казарцев в еще одном ключевом эпизоде принял верное решение, не назначив пенальти в ворота хозяев поля.
В том моменте защитник казанской команды Карл Старфельт в своей штрафной площади без нарушения правил выиграл единоборство у Александра Ломовицкого. Оснований для наказания «Рубина» 11-метровым ударом не было.
Это подтвердили видеоассистенты Евгений Турбин и Алексей Воронцов, проведшие проверку эпизода и изучившие видеоповторы. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.