Рейтинг УЕФА: Голландия обошла Россию. РПЛ теперь только восьмая

Победа «Аякса» над «Янг Бойз» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы принесла в четверг Голландии два зачетных очка и 0,4 балла. Таким образом, ее коэффициент в этом сезоне составил 8,400 балла, а по сумме последних пяти сезонов — 38,400. У России — 38,382 балла. Голландцы отодвинули нас с седьмой на восьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА.

Если говорить о представительстве в еврокубках, существенной разницы между этими местами нет. Но, например, в сезоне-2021/22 седьмая страна рейтинга (Россия) получит право заявить обладателя Кубка страны напрямую в групповой турнир Лиги Европы, а не в отборочный раунд.

Дальше будет еще хуже. В сезоне-2021/22 велик риск стать десятыми — придется конкурировать с теми же голландцами, а также австрийцами и шотландцами. А если убрать успешные результаты сезонов-2016/17 и 2017/18, наши команды окажутся в середине второго десятка. Это значит, что летом 2024-го в групповой турнир Лиги чемпионов напрямую нельзя будет заявить даже чемпиона России.

(Александр Бобров)