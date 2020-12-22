РПЛ выдвинет Федуна, Ротенберга, Гинера и Галицкого в исполком РФС

Российская премьер-лига (РПЛ) назвала кандидатов, которые могут войти в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС), информирует «РБ-Спорт».

Помимо главы РПЛ Сергея Прядкина, который пройдет в исполком по должности, будут выдвинуты кандидатуры шестерых человек.

Среди них владелец «Спартака» Леонид Федун, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, владелец «Сочи» Борис Ротенберг-старший, президент московского ЦСКА Евгений Гинер, а также глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков и глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев.

Отметим, что в исполком из всех кандидатов пройдут трое.

Конференция РФС, на которой состоятся выборы в состав исполкома, а также избрание главы РФС Александра Дюкова на второй срок, пройдет в феврале 2021 года.