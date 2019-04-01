РПЛ с 24-го тура откажется от использования "зимних" мячей

Директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев на пресс-конференции, посвященной итогам 21-го тура чемпионата России. Игры этого тура пройдут с 19 по 21 апреля.

- В чемпионате проходят изменения, - сказал Алексеев. - Мы возвращаемся в плюсовую температуру. В ближайшее время лига вернется к "летним" мячам. 24-й тур пройдет с мячом белого цвета".

Отметим, что "зимние" мячи ярко-желтого цвета с фиолетовыми вставками используются на матчах чемпионата России с 12-го тура. (Андрей Михайлов)

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