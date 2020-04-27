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РПЛ разрабатывает регламент проведения матчей без зрителей

15:26
Лето РПЛ - без зрителей? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Лето РПЛ - без зрителей? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская премьер-лига разрабатывает регламент проведения матчей без зрителей при сохранении ограничений.

«РПЛ работает над проектом регламента проведения матчей без зрителей на случай сохранения ограничений на проведение массовых мероприятий, — говорится в заявлении лиги. — Он будет описывать все важные аспекты организации чемпионата в условиях действующих ограничений на проведение массовых мероприятий. В том числе порядок допуска на территорию и чашу стадиона участников матчей, работников клубов, основного вещателя».

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