РПЛ разрабатывает регламент проведения матчей без зрителей

Российская премьер-лига разрабатывает регламент проведения матчей без зрителей при сохранении ограничений.

«РПЛ работает над проектом регламента проведения матчей без зрителей на случай сохранения ограничений на проведение массовых мероприятий, — говорится в заявлении лиги. — Он будет описывать все важные аспекты организации чемпионата в условиях действующих ограничений на проведение массовых мероприятий. В том числе порядок допуска на территорию и чашу стадиона участников матчей, работников клубов, основного вещателя».

Заявление РПЛ: два варианта доигровки, возобновление тренировок, матчи без зрителей и обмен с ФНЛ