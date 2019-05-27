РПЛ презентует новый кубок перед стартом сезона-2019/20

Руководство РПЛ сообщило, что перед стартом нового сезона официально представят новый кубок, который будет вручаться победителю лиги. Старый кубок был отдан на вечное хранение "Зениту", выигравшему РПЛ в пятый раз.

– В рамках работы по ребрендингу у нас будет меняться кубок. У нас есть определенные эскизы, они будут рассматриваться клубами, – сообщил директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин.

– Он обязательно будет презентован. Будем надеяться, что перед стартом сезона он будет. Кубок будет очень интересный, клубы его обязательно одобрят, – добавил президент Сергей Прядкин. (Александр Рогулев)

В воскресенье, 26 мая, завершился чемпионат России-2018/19. Победителем премьер-лиги стал "Зенит", второе и третье место заняли соответственно "Локомотив" и "Краснодар". По итогам чемпионата в ФНЛ вылетели "Енисей"и "Анжи", а "Крылья Советов" и "Уфа" сыграют стыковые матчи с "Нижним Новгородом" и "Томью".

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