ЦСКА планирует представить нового главного тренера 7 июня

ЦСКА планирует представить нового главного тренера завтра 7 июня, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, сегодня, 6 июня армейцы завершат переговоры с всеми кандидатами.

Ранее ЦСКА проявляли интерес к главному тренеру «Сочи» Владимиру Федотову и бывшему главному тренеру «Ломокотива» Марко Николичу.

По итогам сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ ЦСКА занял пятое место.